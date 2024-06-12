В Волынской области произошел пожар на производственном предприятии, сейчас спасатели его ликвидировали, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.

Детали

Сообщение о пожаре на одном из предприятий во Владимирском районе спасатели получили 12 июня в 13:27.

"По прибытию на место происшествия установлено, что пожар возник во внешней установке с опилками, пламя перекинулось на кровлю расположенного рядом здания. Горение локализовали в 14:05. Ликвидировали в 15:26", - сообщили в управлении в соцсетях.

На месте происшествия по повышенному номеру вызова, как указано, работали 18 спасателей, было привлечено 6 единиц техники.

"Пострадавших нет. Причину пожара выясняют", - отметили в ГСЧС.

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