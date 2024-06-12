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На Волині горіло виробниче підприємство

На Волині горіло виробниче підприємство

Київ • УНН

 • 11704 перегляди

У Волинській області на виробничому підприємстві виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, обійшлося без жертв.

У Волинській області сталася пожежа на виробничому підприємстві, наразі рятувальники її ліквідували, повідомили в ГУ ДСНС в області у середу, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про пожежу на одному з підприємств у Володимирському районі рятувальники отримали 12 червня о 13:27.

"По прибуттю на місце події встановлено, що пожежа виникла у зовнішній установці з тирсою, полум'я перекинулось на покрівлю розташованої поруч будівлі. Горіння локалізували о 14:05. Ліквідували о 15:26", - повідомили в управлінні у соцмережах.

На місці події за підвищеним номером виклику, як вказано, працювали 18 рятувальників, було залучено 6 одиниць техніки.

"Потерпілих немає. Причину пожежі з'ясовують", - зазначили у ДСНС.

На Київщини досі ліквідовують пожежу через атаку рф: залучено 202 фахівців і 67 одиниць техніки12.06.24, 16:33 • 37674 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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