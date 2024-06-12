На Волині горіло виробниче підприємство
Київ • УНН
У Волинській області на виробничому підприємстві виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, обійшлося без жертв.
У Волинській області сталася пожежа на виробничому підприємстві, наразі рятувальники її ліквідували, повідомили в ГУ ДСНС в області у середу, пише УНН.
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Повідомлення про пожежу на одному з підприємств у Володимирському районі рятувальники отримали 12 червня о 13:27.
"По прибуттю на місце події встановлено, що пожежа виникла у зовнішній установці з тирсою, полум'я перекинулось на покрівлю розташованої поруч будівлі. Горіння локалізували о 14:05. Ліквідували о 15:26", - повідомили в управлінні у соцмережах.
На місці події за підвищеним номером виклику, як вказано, працювали 18 рятувальників, було залучено 6 одиниць техніки.
"Потерпілих немає. Причину пожежі з'ясовують", - зазначили у ДСНС.
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