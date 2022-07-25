На Волыни два сбитых беспилотника пересекли воздушное пространство со стороны беларуси - ВК "Запад"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Волыни два вражеских беспилотника, которые были сбиты, пересекли воздушное пространство Украины со стороны беларуси и осуществляли воздушную разведку объектов в области. Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает УНН.
Цитата
«25 июля на северо-западном направлении были обнаружены два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны беларуси и осуществляли воздушную разведку объектов в Волынской области», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны.
«Два вражеских БПЛА были уничтожены», – отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что на Волыни силы ПВО сбили два российских беспилотника. Обломки одного из них повредили частные дома. Один человек погиб, есть раненые.