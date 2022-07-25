На Волині українські військові збили два безпілотники, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Волині сили ППО збили два російських безпілотники. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. Одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram, інформує УНН.
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«Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки», - повідомив Погуляйко.
Деталі
За його словами, внаслідок падіння уламків є жертви.
«Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо», - зазначив Погуляйко.
Доповнення
22 липня повідомлялося, що на Одещині сили ППО збили ворожий безпілотник. Як повідомили в ОК "Південь", БПЛА намагався розвідати припортову інфраструктуру.