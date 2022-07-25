На Волыни украинские военные сбили два беспилотника, один человек погиб

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«Сегодня, 25 июля, на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома», - сообщил Погуляйко.

Детали

По его словам, в результате падения обломков есть жертвы.

«Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Все обстоятельства устанавливаем», - отметил Погуляйко.

Дополнение

22 июля сообщалось, что на Одесщине силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Как сообщили в ОК "Юг", БПЛА пытался разведать припортовую инфраструктуру.