На Волыни украинские военные сбили два беспилотника, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Волыни силы ПВО сбили два российских беспилотника. Обломки одного из них повредили частные дома. Один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram, информирует УНН.
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«Сегодня, 25 июля, на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома», - сообщил Погуляйко.
Детали
По его словам, в результате падения обломков есть жертвы.
«Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Все обстоятельства устанавливаем», - отметил Погуляйко.
Дополнение
22 июля сообщалось, что на Одесщине силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Как сообщили в ОК "Юг", БПЛА пытался разведать припортовую инфраструктуру.