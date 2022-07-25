На Волині два збиті безпілотники перетнули повітряний простір з боку білорусі - ПК "Захід"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Волині два ворожих безпілотники, які були збиті, перетнули повітряний простір України з боку білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у області. Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає УНН.
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«25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.
«Два ворожих БПЛА було знищено», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на Волині сили ППО збили два російських безпілотники. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. Одна людина загинула, є поранені.