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На Волині два збиті безпілотники перетнули повітряний простір з боку білорусі - ПК "Захід"

На Волині два збиті безпілотники перетнули повітряний простір з боку білорусі - ПК "Захід"

Київ • УНН

 • 192643 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. На Волині два ворожих безпілотники, які були збиті, перетнули повітряний простір України з боку білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у області. Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає УНН.

Цитата

«25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.

«Два ворожих БПЛА було знищено», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що на Волині сили ППО збили два російських безпілотники. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. Одна людина загинула, є поранені.

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