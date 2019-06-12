На Волыни из-за массового отравления людей в кафе открыли производство

"По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений в одном из заведений общественного питания в Ковеле начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.



Правоохранители предварительно установили, что в пятницу, 7 июня, в одном из заведений общественного питания в Ковеле во время празднования крестин отравились гости. В инфекционное отделение местной больницы госпитализировали 12 человек среди которых двое детей.

"(Также-ред.) санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,7 тыс. грн или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Ковеле на Волыни после семейного празднования в одном из заведений общественного питания возникла вспышка острой кишечной инфекции.