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На Волині через масове отруєння людей у кафе відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У Ковелі через масове отруєння людей у кафе відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

На Волині через масове отруєння людей у кафе відкрили провадження

"За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням в одному із закладів громадського харчування в Ковелі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що в п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлися гості. До інфекційного відділення місцевої лікарні госпіталізували 12 осіб серед яких двоє дітей.

"(Також –ред.) санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі до 1,7 тис. грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Ковелі на Волині після родинного святкування в одному із закладів громадського харчування виник спалах гострої кишкової інфекції.

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