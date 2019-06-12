У Ковелі отруїлися 13 осіб після святкування у закладі громадського харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Ковелі на Волині після родинного святкування в одному із закладів громадського харчування виник спалах гострої кишкової інфекції. За медичною допомогою станом на 11 червня вже звернулось 13 осіб, з них 2 дітей, з симптомами харчового отруєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Волинський лабораторний центр МОЗ України.
За результатами медичного огляду хворим встановлено діагноз "Гострий гастроентероколіт". Стан хворих середньої важкості.
Під час епідеміологічного розслідування для проведення бактеріологічних, вірусологічних, фізико-хімічних лабораторних досліджень відібрано проби харчових продуктів, питної води, змиви з обладнання, посуду, інвентарю на харчоблоці харчової потужності, обстежено персонал та контактних осіб. Лабораторні дослідження біоматеріалу від хворих та декретованих осіб, а також зразків навколишнього середовища тривають.
Для вжиття заходів та остаточного визначення причини та обставин отруєння людей залучено Держпродспоживслужбу м. Ковеля.
Очікуються результати державного нагляду дотримання санітарного законодавства та законодавства в сфері безпечності харчової продукції.
Епідеміологічне розслідування триває.
Нагадаємо, у Львові закрили ресторан, де отруїлися 45 осіб.