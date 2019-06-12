В Ковеле отравились 13 человек после празднования в заведении общественного питания

По результатам медицинского осмотра больных установлен диагноз "Острый гастроэнтероколит". Состояние больных средней тяжести.

Во время эпидемиологического расследования для проведения бактериологических, вирусологических, физико-химических лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследованы персонал и контактные лица. Лабораторные исследования биоматериала от больных и декретированных лиц, а также образцов окружающей среды продолжаются.

Для принятия мер и окончательного определения причины и обстоятельств отравления людей привлечена Госпродпотребслужба Ковеля.

Ожидаются результаты государственного надзора соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, во Львове закрыли ресторан, где отравились 45 человек.