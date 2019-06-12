В Ковеле отравились 13 человек после празднования в заведении общественного питания
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Ковеле на Волыни после семейного празднования в одном из заведений общественного питания возникла вспышка острой кишечной инфекции. За медицинской помощью по состоянию на 11 июня уже обратилось 13 человек, из них 2 детей, с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Волынский лабораторный центр МОЗ Украины.
По результатам медицинского осмотра больных установлен диагноз "Острый гастроэнтероколит". Состояние больных средней тяжести.
Во время эпидемиологического расследования для проведения бактериологических, вирусологических, физико-химических лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследованы персонал и контактные лица. Лабораторные исследования биоматериала от больных и декретированных лиц, а также образцов окружающей среды продолжаются.
Для принятия мер и окончательного определения причины и обстоятельств отравления людей привлечена Госпродпотребслужба Ковеля.
Ожидаются результаты государственного надзора соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Напомним, во Львове закрыли ресторан, где отравились 45 человек.