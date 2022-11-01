На вокзале в Швейцарии вывесили лица иранцев, погибших во время протестов

Детали

На одном из железнодорожных вокзалов Швейцарии вывесили изображения лиц молодых людей, погибших во время протеста в Тегеране. На билборде высветили надпись о медицинской помощи для тех, кто еще жив и нуждается в лечении.

“Поддержите нас, чтобы базовая медицинская помощь стала нормой. Сотрудничество, которое работает!” — пишет на билборде.

Первой представлена девушка Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, которая умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране "полицией морали" за якобы нарушение исламского дресс-кода для женщин. Тело девушки было в многочисленных избиениях от чего она и скончалась.

В списке погибших есть и другие молодые девушки и парни.

Напомним

Саудовцы заявили, что Тегеран хочет отвлечь внимание от местных протестов и готовы напасть на Саудовскую Аравию.