На вокзале в Швейцарии вывесили лица иранцев, погибших во время протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Швейцарии вывесили изображения лиц иранцев, погибших во время протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Farda.
Детали
На одном из железнодорожных вокзалов Швейцарии вывесили изображения лиц молодых людей, погибших во время протеста в Тегеране. На билборде высветили надпись о медицинской помощи для тех, кто еще жив и нуждается в лечении.
“Поддержите нас, чтобы базовая медицинская помощь стала нормой. Сотрудничество, которое работает!” — пишет на билборде.
Первой представлена девушка Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, которая умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране "полицией морали" за якобы нарушение исламского дресс-кода для женщин. Тело девушки было в многочисленных избиениях от чего она и скончалась.
В списке погибших есть и другие молодые девушки и парни.
Напомним
Саудовцы заявили, что Тегеран хочет отвлечь внимание от местных протестов и готовы напасть на Саудовскую Аравию.