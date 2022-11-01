На вокзалі в Швейцарії вивісили обличчя іранців, які загинули під час протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Швейцарії вивісили зображення облич іранців, загиблих під час протестів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Farda.
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На одному із залізничних вокзалів Швейцарії вивісили зображення облич молодих людей, загиблих під час протесту в Тегерані. На білборді висвітлили напис про медичну допомогу для тих, хто ще живий і потребує лікування.
“Підтримайте нас, щоб базова медична допомога стала нормою. Співпраця, яка працює!” — пише на білборді.
Першою представлена дівчина Аміні, 22-річна іранка курдського походження, яка померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані "поліцією моралі" за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Тіло дівчини було в численних побиттях від чого вона й померла.
В списку загиблих є й інші молоді дівчата та хлопці.
Нагадаємо
Саудівці заявили, що Тегеран хоче відвернути увагу від місцевих протестів та готові напасти на Саудівську Аравію.