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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Стрельба на выпускном в Вирджинии: перестрелка попала на камеры

Киев • УНН

 • 250222 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Ричмонде, штат Вирджиния, вооруженный мужчина открыл огонь, когда сотни людей стояли снаружи после церемонии вручения дипломов в средней школе, убив двух человек и ранив пятерых, сообщает CNN, передает УНН.

Стрельба на выпускном в Вирджинии: перестрелка попала на камеры

Детали

Люди пострадали, пытаясь спастись от выстрелов, в том числе 9-летняя девочка, которую сбила машина, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс.

Сначала полиция задержала двух человек, но позже заявила, что один из них непричастен. Другой — 19-летний парень, который, по мнению следователей, мог быть знаком с одной из жертв и имел четыре пистолета, был задержан, и полиция выдвинет против него два пункта обвинения в убийстве второй степени, сказал Эдвардс.

Погибли 18-летний студент, который окончил школу во вторник, и 36-летний мужчина, который присутствовал на церемонии.

Кроме двух убитых, огнестрельные ранения получили еще пятеро — 14-летний мальчик и четверо мужчин в возрасте от 31 до 58 лет.

#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during high school graduation ceremony
#Richmond | #Virginia

Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation ceremony in Monroe Park on the… pic.twitter.com/18sEoB973z

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 6, 2023

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