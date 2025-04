Стрельба на выпускном в Вирджинии: перестрелка попала на камеры

Детали

Люди пострадали, пытаясь спастись от выстрелов, в том числе 9-летняя девочка, которую сбила машина, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс.

Сначала полиция задержала двух человек, но позже заявила, что один из них непричастен. Другой — 19-летний парень, который, по мнению следователей, мог быть знаком с одной из жертв и имел четыре пистолета, был задержан, и полиция выдвинет против него два пункта обвинения в убийстве второй степени, сказал Эдвардс.

Погибли 18-летний студент, который окончил школу во вторник, и 36-летний мужчина, который присутствовал на церемонии.

Кроме двух убитых, огнестрельные ранения получили еще пятеро — 14-летний мальчик и четверо мужчин в возрасте от 31 до 58 лет.

