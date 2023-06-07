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В Киеве заработал сервис "єКуточок" для временного приюта животных

Киев • УНН

 • 652312 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Киеве в тестовом режиме заработал новый сервис "єКуточок", который предоставляет возможность владельцам домашних животных, волонтерам и опекунам бездомных животных найти временный приют для своих подопечных, сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

В Киеве заработал сервис "єКуточок" для временного приюта животных

Детали

Инициативу реализовали специалисты коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины". Сейчас сервис работает в тестовом режиме, но уже сейчас можно зарегистрироваться на платформе.

Пользователи имеют возможность создать два типа учетных записей: один для тех, кто ищет временный приют для своего животного, другой для тех, кто может предоставить приют.

По словам исполняющей обязанности директора КП "КГБВМ" Натальи Мазур, такой сервис создан из-за большого спроса на услуги временной передержки животных. Часто киевляне обращаются к ним с запросом на временное пристройство. Это могут быть как волонтеры, которые находят бездомных животных на улицах, так и опекуны бездомных животных, а также владельцы домашних любимцев, которые нуждаются во временном уходе, например, во время командировки или отпуска.

Именно поэтому было принято решение создать сервис "єКуточок", где люди смогут найти временный приют для своего животного на определенное время, а также испытать свою готовность к ответственности за их уход. В течение тестового периода разработчики ожидают обратной связи от пользователей, чтобы сделать сервис "єКуточок" максимально удобным и функциональным.

Сервис "єКуточок" доступен не только для физических лиц, но и для ветеринарных клиник, приютов и общественных организаций. Кроме услуги передержки, в рамках сервиса можно найти или предложить услуги по выгулу собак, ухода и кормления животных и тому подобное. Также владельцы, опекуны или волонтеры смогут заказать дополнительные услуги для своих подопечных через сервис, такие как профессиональная фотосъемка, дрессировка, ветеринарное сопровождение и прочее.

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