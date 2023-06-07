У Києві запрацював сервіс "єКуточок" для тимчасового притулку тварин

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Ініціативу реалізували фахівці комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Наразі сервіс працює у тестовому режимі, але вже зараз можна зареєструватися на платформі.

Користувачі мають можливість створити два типи облікових записів: один для тих, хто шукає тимчасовий притулок для своєї тварини, інший для тих, хто може надати притулок.

За словами виконувачки обов'язків директорки КП "КМЛВМ" Наталі Мазур, такий сервіс створено через великий попит на послуги тимчасової перетримки тварин. Часто кияни звертаються до них із запитом на тимчасове притулкування. Це можуть бути як волонтери, які знаходять бездомних тварин на вулицях, так і опікуни безпритульних тварин, а також власники домашніх улюбленців, які потребують тимчасового догляду, наприклад, під час відрядження або відпустки.

Саме тому було ухвалено рішення створити сервіс "єКуточок", де люди зможуть знайти тимчасовий притулок для своєї тварини на певний час, а також випробувати свою готовність до відповідальності за їх догляд. Протягом тестового періоду розробники очікують на зворотній зв'язок від користувачів, щоб зробити сервіс "єКуточок" максимально зручним та функціональним.

Сервіс "єКуточок" доступний не лише для фізичних осіб, але й для ветеринарних клінік, притулків та громадських організацій. Окрім послуги перетримки, у межах сервісу можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо. Також власники, опікуни або волонтери зможуть замовити додаткові послуги для своїх підопічних через сервіс, такі як професійна фотозйомка, дресирування, ветеринарний супровід та інше.

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