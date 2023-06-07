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Международная федерация гребного спорта допустила спортсменов из рф и рб к соревнованиям

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с определенными условиями, об этом сообщает World Rowing, пишет УНН.

Международная федерация гребного спорта допустила спортсменов из рф и рб к соревнованиям

Детали

Исполнительный комитет Международной федерации гребли решил разрешить ограниченному количеству спортсменов, имеющих российские или белорусские паспорта, участвовать в соревнованиях. В виде индивидуальных нейтральных спортсменов, на ограниченном количестве классов лодок.

Приемлемость этих спортсменов будет определяться по ряду критериев, включая проверку данных, чтобы убедиться, что они не связаны с войной в Украине или не поддерживают ее публично, в любой форме, а также усиленный процесс антидопингового контроля.

Организаторы считают, что никто не должен "подвергаться дискриминации по паспорту".

Дополнение

В конце марта МОК выдал рекомендации Международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий относительно того, каким образом можно разрешить, при строгих условиях, возобновить участие в соревнованиях спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.

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