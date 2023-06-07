Міжнародна федерація гребного спорту допустила спортсменів з рф та рб до змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міжнародна федерація гребного спорту допустила російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі з певними умовами, про це повідомляє World Rowing, пише УНН.
Деталі
Виконавчий комітет Міжнародної федерації веслування вирішив дозволити обмеженій кількості спортсменів, які мають російські чи білоруські паспорти, брати участь у змаганнях. У вигляді індивідуальних нейтральних спортсменів, на обмеженій кількості класів човнів.
Прийнятність цих спортсменів буде визначатися за низкою критеріїв, включаючи перевірку даних, щоб переконатися, що вони не пов’язані з війною в Україні чи не підтримують її публічно, в будь-якій формі, а також посилений процес антидопінгового контролю.
Організатори вважають, що ніхто не повинен "зазнавати дискримінації за паспортом".
Доповнення
Наприкінці березня МОК видав рекомендації Міжнародним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів щодо того, яким чином можна дозволити, за суворих умов, відновити участь у змаганнях спортсменів із російськими та білоруськими паспортами.
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