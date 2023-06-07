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В Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары: дым попал в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары, дым попал на территорию Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка, Торонто и Оттавы предупредили жителей о рисках для здоровья из-за загрязненного воздуха, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары: дым попал в США

Детали

Отмечается, что лесные пожары являются обычным явлением в западных провинциях Канады, но в этом году пламя быстро разрастается. Следовательно, пожары возникли в 10 провинциях Канады. Больше всего пострадал Квебек, где многочисленный огонь вспыхнул из-за молнии. Столица Канады Оттава, которая находится вблизи Квебека, во вторник утром была покрыта туманом. Качество воздуха в городе оценили в категории 10+, худшем уровне по Индексу качества воздуха страны, что указывает на "очень высокий риск".

"Столбы дыма от местных лесных пожаров, а также лесных пожаров в Квебеке привели к ухудшению качества воздуха", – говорится в сообщении канадских властей о качестве воздуха в Оттаве.

Правительственное агентство погоды сообщило, что воздух над Торонто также был загрязнен, и ожидается, что условия могут сохраняться в течение большей части этой недели. Министерство окружающей среды Канады предупредило, что дым лесных пожаров может нанести вред здоровью даже в низких концентрациях, а наибольшему риску подвергаются люди с легочными или сердечными заболеваниями, а также пожилые люди, дети и беременные женщины.

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк опубликовал рекомендации по охране здоровья для таких округов, как Нью-Йорк, Бронкс и Квинс. Власти рекомендовали жителям рассмотреть возможность ограничения физической активности на свежем воздухе, чтобы уменьшить риск негативных последствий для здоровья.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли поблагодарила Соединенные Штаты, Мексику, Южную Африку и Францию за направление спасателей для помощи. Сообщается, что сейчас около 3,3 миллиона гектаров уже сгорело, что примерно в 13 раз больше, чем в среднем за 10 лет. Более 120 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. 

"Я хочу подчеркнуть, что люди должны продолжать прислушиваться к местным властям относительно того, как оставаться в безопасности, в том числе в таких городах, как Оттава, которые пострадали от дыма от лесных пожаров", – сказал премьер-министр Джастин Трюдо.

Напомним

В пятницу, 2 июня, около 10 000 человек получили приказ об эвакуации в канадской провинции Квебек из-за лесных пожаров.

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