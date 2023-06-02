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Тисячам людей наказано евакуюватись від лісових пожеж, що насуваються на Квебек

Київ • УНН

 • 726438 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Близько 10 000 людей у п'ятницю отримали наказ про евакуацію в канадській провінції Квебек через лісові пожежі. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Тисячам людей наказано евакуюватись від лісових пожеж, що насуваються на Квебек

Деталі

Мер міста Сет-Іль Стів Бопре оголосив надзвичайний стан та обов'язкову евакуацію після того, як довколишні лісові пожежі дуже швидко поширилися за ніч.

Вранці мешканцям було наказано залишити свої будинки до 16:00 за місцевим часом.

Стефан Лозон, член парламенту від Квебеку, заявив на пресконференції в Оттаві, що до 10 000 жителів, або третина населення Сет-Іль, буде переміщено.

"Ситуація в Квебеку швидко змінюється", - сказав Лозон, додавши, що в провінції вирує близько 100 пожеж, "набагато більше, ніж учора", зокрема близько 20 вийшли з-під контролю.

Що передувало

По всій Канаді продовжують горіти понад 210 пожеж, що обпалили понад 2,7 га. Загалом до п'ятничного наказу було евакуйовано 29 тисяч осіб.

Після великих спалахів на заході країни в травні, особливо в преріях провінцій Альберта та Саскачеван, гасіння пожеж минулого тижня перемістилося до Нової Шотландії на атлантичному узбережжі після спекотної та сухої погоди.

Чиновники сподіваються, що дощ і прохолодніша погода на вихідні після рекордної спеки принесуть полегшення.

Майже 1000 пожежників з Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки та США також прибули, щоб підтримати зусилля щодо гасіння пожеж, і Оттава почала направляти військових до Нової Шотландії.

У Галіфаксі, найбільшому місті Нової Шотландії, автобуси з мешканцями передмістя вирушили на "екскурсії", щоб уперше побачити спустошені квартали. Близько 200 будинків було зруйновано і майже 20 000 мешканців були змушені залишити свої будинки внаслідок лісових пожеж у Новій Шотландії.

В останні роки Канада неодноразово стикалася з екстремальними погодними умовами, інтенсивність та частота яких збільшилася через глобальне потепління.

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