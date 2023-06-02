Тысячам людей приказано эвакуироваться от лесных пожаров, надвигающихся на Квебек

Детали

Мэр города Сет-Иль Стив Бопре объявил чрезвычайное положение и обязательную эвакуацию после того, как близлежащие лесные пожары очень быстро распространились за ночь.

Утром жителям было приказано покинуть свои дома до 16:00 по местному времени.

Стефан Лозон, член парламента от Квебека, заявил на пресс-конференции в Оттаве, что до 10 000 жителей, или треть населения Сет-Иль, будет перемещено.

"Ситуация в Квебеке быстро меняется", - сказал Лозон, добавив, что в провинции бушует около 100 пожаров, "намного больше, чем вчера", в том числе около 20 вышли из-под контроля.

Что предшествовало

По всей Канаде продолжают гореть более 210 пожаров, которые обожгли более 2,7 га. Всего до пятничного приказа было эвакуировано 29 тысяч человек.

После крупных вспышек на западе страны в мае, особенно в прериях провинций Альберта и Саскачеван, тушение пожаров на прошлой неделе переместилось в Новую Шотландию на атлантическом побережье после жаркой и сухой погоды.

Чиновники надеются, что дождь и более прохладная погода на выходные после рекордной жары принесут облегчение.

Почти 1000 пожарных из Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и США также прибыли, чтобы поддержать усилия по тушению пожаров, и Оттава начала направлять военных в Новую Шотландию.

В Галифаксе, крупнейшем городе Новой Шотландии, автобусы с жителями пригорода отправились на "экскурсии", чтобы впервые увидеть опустошенные кварталы. Около 200 домов было разрушено и почти 20 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома в результате лесных пожаров в Новой Шотландии.

В последние годы Канада неоднократно сталкивалась с экстремальными погодными условиями, интенсивность и частота которых увеличилась из-за глобального потепления.