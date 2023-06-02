Тысячам людей приказано эвакуироваться от лесных пожаров, надвигающихся на Квебек

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18412 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 70297 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115418 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115092 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263960 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132694 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121391 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371440 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83588 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136363 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130356 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28696 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110751 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76396 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 15742 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263960 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292588 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371440 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346916 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394370 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76407 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110760 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130363 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170290 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79516 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Тысячам людей приказано эвакуироваться от лесных пожаров, надвигающихся на Квебек

Киев • УНН

 • 726438 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Около 10 000 человек в пятницу получили приказ об эвакуации в канадской провинции Квебек из-за лесных пожаров. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Тысячам людей приказано эвакуироваться от лесных пожаров, надвигающихся на Квебек

Детали

Мэр города Сет-Иль Стив Бопре объявил чрезвычайное положение и обязательную эвакуацию после того, как близлежащие лесные пожары очень быстро распространились за ночь.

Утром жителям было приказано покинуть свои дома до 16:00 по местному времени.

Стефан Лозон, член парламента от Квебека, заявил на пресс-конференции в Оттаве, что до 10 000 жителей, или треть населения Сет-Иль, будет перемещено.

"Ситуация в Квебеке быстро меняется", - сказал Лозон, добавив, что в провинции бушует около 100 пожаров, "намного больше, чем вчера", в том числе около 20 вышли из-под контроля.

Что предшествовало

По всей Канаде продолжают гореть более 210 пожаров, которые обожгли более 2,7 га. Всего до пятничного приказа было эвакуировано 29 тысяч человек.

После крупных вспышек на западе страны в мае, особенно в прериях провинций Альберта и Саскачеван, тушение пожаров на прошлой неделе переместилось в Новую Шотландию на атлантическом побережье после жаркой и сухой погоды.

Чиновники надеются, что дождь и более прохладная погода на выходные после рекордной жары принесут облегчение.

Почти 1000 пожарных из Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и США также прибыли, чтобы поддержать усилия по тушению пожаров, и Оттава начала направлять военных в Новую Шотландию.

В Галифаксе, крупнейшем городе Новой Шотландии, автобусы с жителями пригорода отправились на "экскурсии", чтобы впервые увидеть опустошенные кварталы. Около 200 домов было разрушено и почти 20 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома в результате лесных пожаров в Новой Шотландии.

В последние годы Канада неоднократно сталкивалась с экстремальными погодными условиями, интенсивность и частота которых увеличилась из-за глобального потепления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,482.02