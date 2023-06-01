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На атлантичному узбережжі Канади четвертий день вирують безпрецедентні пожежі

На атлантичному узбережжі Канади четвертий день вирують безпрецедентні пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. У канадській провінції Нова Шотландія на узбережжі Атлантики вже четвертий день вирують лісові пожежі, що вийшли з-під контролю. Безпрецедентні пожежі заважають приблизно 18 тисячам евакуйованих повернутися додому, пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Лісові пожежі безпрецедентного масштабу продовжують спустошувати Нову Шотландію, канадську провінцію на атлантичному узбережжі четвертий день без послаблення. Пожежі, що продовжуються, змусили тисячі жителів евакуюватися, залишивши їх у невіданні щодо долі своїх будинків. Чиновники пожежної охорони сподіваються на перерву у сухих та вітряних погодних умовах, але полегшення не очікується до вечора п'ятниці.

Заступник начальника пожежної охорони Галіфакса Девід Мелдрам повідомив, що жоден із 16 000 евакуйованих із передмість, що оточують Галіфакс, не зможе повернутися додому в найближчому майбутньому. Крім того, близько 2000 осіб, які втекли від значно більшої неконтрольованої пожежі на південному заході Нової Шотландії, також не можуть отримати доступу до своєї власності.

Руйнівна сила лісових пожеж величезна. За оцінками влади, близько 200 будов, у тому числі 151 будинок, було знищено з того часу, як у неділю вдень у районі Верхнього Танталлона виникла пожежа. Досі не повідомлялося про жертви чи травми, але Мелдрам описав цю сцену як трагічну, відзначивши великі руйнування та випадковий характер, з яким лісові пожежі поглинають власність. 

Мелдрам попередив, що вогонь, який охоплює площу в 8,4 квадратних кілометри на північний захід від центру міста Галіфакс, трохи посилився за ніч і, як і раніше, схильний до спалахів через незвичайну теплу погоду. Очікується, що пориви вітру з південного заходу досягнуть 25 кілометрів на годину, а температура підвищиться приблизно до 25°C за надзвичайно низької вологості близько 20%. Поєднання цих факторів збільшує ризик швидкого розповсюдження пожежі, що потребує підтримки зони евакуації площею 100 квадратних кілометрів у районі Галіфаксу.

Тим часом ще більша пожежа за межами Баррінгтона розширилася майже до 200 квадратних кілометрів з того часу, як вона спалахнула у вихідні, що зробило її однією з найбільших лісових пожеж, коли-небудь зареєстрованих у Новій Шотландії. Щоб впоратися з ситуацією, що загострюється, прем'єр-міністр Нової Шотландії Тім Х'юстон оголосив про заборону на всі поїздки і діяльність у лісових районах і закликав мешканців утримуватися від будь-яких дій, які потенційно можуть викликати додаткові пожежі.

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