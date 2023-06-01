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На атлантическом побережье Канады четвертый день бушуют беспрецедентные пожары

На атлантическом побережье Канады четвертый день бушуют беспрецедентные пожары

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. В канадской провинции Новая Шотландия на побережье Атлантики уже четвертый день бушуют лесные пожары, вышедшие из-под контроля. Беспрецедентные пожары мешают примерно 18 тысячам эвакуированных вернуться домой, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Лесные пожары беспрецедентного масштаба продолжают разорять Новую Шотландию, канадскую провинцию на атлантическом побережье четвертый день без ослабления. Продолжающиеся пожары заставили тысячи жителей эвакуироваться, оставив их в неведении относительно судьбы своих домов. Чиновники пожарной охраны надеются на перерыв в сухих и ветреных погодных условиях, но облегчение не ожидается к вечеру пятницы.

Заместитель начальника пожарной охраны Галифакса Дэвид Мелдрам сообщил, что ни один из 16 000 эвакуированных из пригородов, окружающих Галифакс, не сможет вернуться домой в ближайшем будущем. Кроме того, около 2000 человек, сбежавших от значительно большего неконтролируемого пожара на юго-западе Новой Шотландии, также не могут получить доступ к своей собственности.

Разрушительная сила лесных пожаров огромна. По оценкам властей, около 200 строений, в том числе 151 здание, были уничтожены с тех пор, как в воскресенье днем в районе Верхнего Танталлона возник пожар. До сих пор не сообщалось о жертвах или травмах, но Мелдрам описал эту сцену как трагическую, отметив большие разрушения и случайный характер, с которым лесные пожары поглощают собственность.

Мелдрам предупредил, что огонь, охватывающий площадь в 8,4 квадратных километра к северо-западу от центра города Галифакс, немного усилился за ночь и по-прежнему подвержен вспышкам из-за необычной теплой погоды. Ожидается, что порывы ветра с юго-запада достигнут 25 километров в час, а температура повысится примерно до 25°C при чрезвычайно низкой влажности около 20%. Сочетание этих факторов увеличивает риск быстрого распространения пожара, что требует поддержания зоны эвакуации площадью 100 квадратных километров в районе Галифакса.

Между тем, еще больший пожар за пределами Баррингтона расширился почти до 200 квадратных километров с тех пор, как он вспыхнул в выходные, что сделало его одним из крупнейших лесных пожаров, когда-либо зарегистрированных в Новой Шотландии. Чтобы справиться с обостряющейся ситуацией, премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон объявил о запрете на все поездки и деятельность в лесных районах и призвал жителей воздерживаться от любых действий, которые потенциально могут вызвать дополнительные пожары.

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