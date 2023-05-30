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Лісові пожежі у Канаді: У Новій Шотландії евакуювали тисячі людей

Лісові пожежі у Канаді: У Новій Шотландії евакуювали тисячі людей

Київ • УНН

 • 520256 перегляди

КИЇВ. 31 травня УНН. Через лісові пожежі в провінції Нова Шотландія на атлантичному узбережжі Канади тисячі людей евакуюватися, повідомляє AP News, пише УНН.

Деталі 

Регіональний муніципалітет Галіфакса заявив, що за попередніми оцінками було пошкоджено приблизно 200 будинків або споруд.

Заступник начальника пожежної служби Галіфакса Девід Мелдрам сказав, що приблизно 14 000 людей були вимушені залишити свої будинки, більшість з яких знаходяться приблизно в 30 хвилинах їзди на північний захід від центру Галіфакса.

Поки пожежники другий день боролися з лісовою пожежею в передмісті Галіфакса, деякі жителі евакуйованих районів отримали сумну звістку про те, що їхні будинки були серед знищених полум’ям, яке веде вітром.

Представники пожежної служби заявили, що неконтрольована пожежа, яка почалася в неділю в сусідньому Верхньому Танталлоні, знищила або пошкодила десятки будинків, хоча жодних повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Рано вдень Департамент природних ресурсів Нової Шотландії підтвердив, що лісова пожежа охопила близько 8 квадратних кілометрів (3 милі). Мелдрам сказав, що пожежники зосередилися на боротьбі з пожежами в житлових районах, щоб захистити будівлі та запобігти поширенню вогню.

«Ця пожежа не локалізована, ця пожежа не контрольована», — сказав він. «Він не поширився значно, і це завдяки погоді, роботі пожежників на місці та роботі авіаційних підрозділів».

Однак Мелдрам підкреслив, що зміна прогнозованих погодних умов на вівторок може ускладнити ситуацію.

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