Лесные пожары в Канаде: В Новой Шотландии эвакуировали тысячи людей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая УНН. Из-за лесных пожаров в провинции Новая Шотландия на атлантическом побережье Канады тысячи людей эвакуироваться, сообщает AP News, пишет УНН.
Детали
Региональный муниципалитет Галифакса заявил, что по предварительным оценкам было повреждено около 200 домов или сооружений.
Заместитель начальника пожарной службы Галифакса Дэвид Мелдрам сказал, что примерно 14 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, большинство из которых находятся примерно в 30 минутах езды на северо-запад от центра Галифакса.
Пока пожарные второй день боролись с лесным пожаром в пригороде Галифакса, некоторые жители эвакуированных районов получили печальное известие о том, что их дома были среди уничтоженных пламенем, которое ведет ветер.
Представители пожарной службы заявили, что неконтролируемый пожар, начавшийся в воскресенье в соседнем Верхнем Танталлоне, уничтожил или повредил десятки домов, хотя никаких сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Рано днем Департамент природных ресурсов Новой Шотландии подтвердил, что лесной пожар охватил около 8 квадратных километров (3 мили). Мелдрам сказал, что пожарные сосредоточились на борьбе с пожарами в жилых районах, чтобы защитить здания и предотвратить распространение огня.
«Этот пожар не локализован, этот пожар не контролируется», — сказал он. «Он не распространился значительно, и это благодаря погоде, работе пожарных на месте и работе авиационных подразделений».
Однако Мелдрам подчеркнул, что изменение прогнозируемых погодных условий на вторник может усложнить ситуацию.