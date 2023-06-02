Вогнеборці з США та Південної Африки будуть направлені до Канади, аби допомогти загасити лісові пожежі в країні

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Повідомляється, що щонайменше 100 американських пожежників прибудуть до провінції Нова Шотландія у Канаді на вихідних, щоб допомогти згасити лісові пожежі, які вийшли з-під контролю. Як зазначається, через ці пожежі вже близько 21 000 людей були змушені залишити свої домівки.

Ще 200 пожежників, які прибудуть із Південної Африки, ймовірно, будуть направлені до провінції Альберта.

У Новій Шотландії наразі є два великих осередки пожежі, які залишаються поза контролем — одна в передмісті Галіфакса, інша в південно-західній частині провінції. Зазначається, що вони вже знищили щонайменше 200 будинків.

Тим не менш, представники пожежної служби оголосили, що пожежу поблизу Галіфакса локалізовано вже на 50%.

Нагадаємо

Провінція Нова Шотландія на сході Канади оголосила надзвичайний стан після того, як лісова пожежа викликала евакуацію та відключення електроенергії, а влада закрила кілька шкіл у постраждалому районі.