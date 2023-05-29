Канадська провінція Нова Шотландія оголосила надзвичайну ситуацію через лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Провінція Нова Шотландія на сході Канади оголосила надзвичайний стан пізно ввечері в неділю після того, як лісова пожежа викликала евакуацію та відключення електроенергії, а влада закрила кілька шкіл у постраждалому районі. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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Регіональний муніципалітет Галіфакса створив тимчасове житло для людей, які рятуються від пожежі, і нагадав мешканцям, що накази про евакуацію є обов'язковими.
Влада заявила, що лісова пожежа, якій сприяв сильний вітер і сухий ліс, пошкодила десятки будинків, а також ускладнила роботу рятувальних служб.
"Екстрені служби цілодобово працюють, щоб забезпечити безпеку людей і знизити загрозу, що створюється пожежами", - йдеться в пресрелізі муніципальної влади столиці провінції Нова Шотландія.
За словами муніципалітету, надзвичайний стан діятиме протягом семи днів, якщо його не буде скасовано або продовжено.
Компанія Nova Scotia Power тимчасово відключила електроенергію у постраждалому районі, йдеться у повідомленні у Twitter.
Доповнення
Західноканадські провінції Альберта, де у понеділок проходять вибори, і Британська Колумбія також зіткнулися з незвичайно теплою весною цього року, яка викликала кілька неконтрольованих лісових пожеж, скоротивши видобуток нафти та газу. Але з того часу більшість цих пожеж вдалося взяти під контроль.
Цього місяця Альберта оголосила надзвичайний стан у провінції після того, як десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки через безпрецедентні лісові пожежі.