Канадская провинция Новая Шотландия объявила чрезвычайную ситуацию из-за лесного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Провинция Новая Шотландия на востоке Канады объявила чрезвычайное положение поздно вечером в воскресенье после того, как лесной пожар вызвал эвакуацию и отключение электроэнергии, а власти закрыли несколько школ в пострадавшем районе. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
Детали
Региональный муниципалитет Галифакса создал временное жилье для спасающихся от пожара людей и напомнил жителям, что приказы об эвакуации являются обязательными.
Власти заявили, что лесной пожар, которому способствовал сильный ветер и сухой лес, повредили десятки домов, а также осложнили работу спасательных служб.
"Экстренные службы круглосуточно работают, чтобы обеспечить безопасность людей и снизить угрозу, создаваемую пожарами", — говорится в пресс-релизе муниципальных властей столицы провинции Новая Шотландия.
По словам муниципалитета, чрезвычайное положение будет действовать в течение семи дней, если оно не будет отменено или продлено.
Компания Nova Scotia Power временно отключила электроэнергию в пострадавшем районе, говорится в сообщении Twitter.
Дополнение
Западно-канадские провинции Альберта, где в понедельник проходят выборы, и Британская Колумбия также столкнулись с необычно теплой весной этого года, которая вызвала несколько неконтролируемых пожаров, сократив добычу нефти и газа. Но с этого времени большинство этих пожаров удалось взять под контроль.
В этом месяце Альберта объявила чрезвычайное положение в провинции после того, как десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за беспрецедентных лесных пожаров.