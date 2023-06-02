Пожарные из США и Южной Африки будут направлены в Канаду, чтобы помочь потушить лесные пожары в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Более 300 пожарных из Соединенных Штатов и Южной Африки в ближайшие дни отправятся в Канаду, чтобы помочь стране справиться с беспрецедентным сезоном лесных пожаров. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
Сообщается, что по меньшей мере 100 американских пожарных прибудут в провинцию Новая Шотландия в Канаде на выходных, чтобы помочь потушить лесные пожары, которые вышли из-под контроля. Как отмечается, из-за этих пожаров уже около 21 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Еще 200 пожарных, которые прибудут из Южной Африки, вероятно, будут направлены в провинцию Альберта.
В Новой Шотландии в настоящее время есть два крупных очага пожара, которые остаются вне контроля — один в пригороде Галифакса, другой в юго-западной части провинции. Отмечается, что они уже уничтожили по меньшей мере 200 домов.
Тем не менее, представители пожарной службы объявили, что пожар вблизи Галифакса локализован уже на 50%.
Напомним
Провинция Новая Шотландия на востоке Канады объявила чрезвычайное положение после того, как лесной пожар вызвал эвакуацию и отключение электроэнергии, а власти закрыли несколько школ в пострадавшем районе.