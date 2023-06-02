Пожарные из США и Южной Африки будут направлены в Канаду, чтобы помочь потушить лесные пожары в стране

Детали

Сообщается, что по меньшей мере 100 американских пожарных прибудут в провинцию Новая Шотландия в Канаде на выходных, чтобы помочь потушить лесные пожары, которые вышли из-под контроля. Как отмечается, из-за этих пожаров уже около 21 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Еще 200 пожарных, которые прибудут из Южной Африки, вероятно, будут направлены в провинцию Альберта.

В Новой Шотландии в настоящее время есть два крупных очага пожара, которые остаются вне контроля — один в пригороде Галифакса, другой в юго-западной части провинции. Отмечается, что они уже уничтожили по меньшей мере 200 домов.

Тем не менее, представители пожарной службы объявили, что пожар вблизи Галифакса локализован уже на 50%.

Напомним

Провинция Новая Шотландия на востоке Канады объявила чрезвычайное положение после того, как лесной пожар вызвал эвакуацию и отключение электроэнергии, а власти закрыли несколько школ в пострадавшем районе.