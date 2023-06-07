У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі: дим потрапив до США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі, дим потрапив на територію Сполучених Штатів. Влада Нью-Йорка, Торонто та Оттави попередила жителів про ризики для здоров’я через забруднене повітря, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що лісові пожежі є звичайним явищем у західних провінціях Канади, але цього року полум’я швидко розростається. Відтак, пожежі виникли у 10 провінціях Канади. Найбільше постраждав Квебек, де численний вогонь спалахнув через блискавки. Столиця Канади Оттава, яка знаходиться поблизу Квебека, у вівторок вранці була вкрита туманом. Якість повітря у місті оцінили в категорії 10+, найгіршому рівні за Індексом якості повітря країни, що вказує на "дуже високий ризик".
"Стовпи диму від місцевих лісових пожеж, а також лісових пожеж у Квебеку призвели до погіршення якості повітря", – йдеться в повідомленні канадської влади про якість повітря в Оттаві.
Урядове агенство погоди повідомило, що повітря над Торонто також було забруднене, і очікується, що умови можуть зберігатися протягом більшої частини цього тижня. Міністерство навколишнього середовища Канади попередило, що дим лісових пожеж може завдати шкоди здоров’ю навіть у низьких концентраціях, а найбільшому ризику піддаються люди з легеневими або серцевими захворюваннями, а також люди похилого віку, діти та вагітні жінки.
Департамент охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк опублікував рекомендації щодо охорони здоров’я для таких округів, як Нью-Йорк, Бронкс і Квінс. Влада рекомендувала жителям розглянути можливість обмеження фізичної активності на свіжому повітрі, щоб зменшити ризик негативних наслідків для здоров’я.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі подякувала Сполученим Штатам, Мексиці, Південній Африці та Франції за направлення рятувальників для допомоги. Повідомляється, що наразі близько 3,3 мільйона гектарів вже згоріло, що приблизно в 13 разів більше, ніж у середньому за 10 років. Понад 120 000 людей були вимушені залишити свої будинки.
"Я хочу підкреслити, що люди повинні продовжувати прислухатися до місцевої влади щодо того, як залишатися в безпеці, в тому числі в таких містах, як Оттава, які постраждали від диму від лісових пожеж", – сказав прем’єр-міністр Джастін Трюдо.
Нагадаємо
У п'ятницю, 2 червня, близько 10 000 людей отримали наказ про евакуацію в канадській провінції Квебек через лісові пожежі.