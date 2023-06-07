У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі: дим потрапив до США

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11224 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 18077 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 33179 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 32557 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 73785 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 58479 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56230 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118120 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182753 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 209362 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 27387 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 25389 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 16642 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 54259 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10679 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 33180 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 54341 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 73786 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 209362 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 260242 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10695 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10709 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23762 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28379 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44147 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі: дим потрапив до США

Київ • УНН

 • 897073 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі, дим потрапив на територію Сполучених Штатів. Влада Нью-Йорка, Торонто та Оттави попередила жителів про ризики для здоров’я через забруднене повітря, пише УНН з посиланням на Reuters.

У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі: дим потрапив до США

Деталі

Зазначається, що лісові пожежі є звичайним явищем у західних провінціях Канади, але цього року полум’я швидко розростається. Відтак, пожежі виникли у 10 провінціях Канади. Найбільше постраждав Квебек, де численний вогонь спалахнув через блискавки. Столиця Канади Оттава, яка знаходиться поблизу Квебека, у вівторок вранці була вкрита туманом. Якість повітря у місті оцінили в категорії 10+, найгіршому рівні за Індексом якості повітря країни, що вказує на "дуже високий ризик".

"Стовпи диму від місцевих лісових пожеж, а також лісових пожеж у Квебеку призвели до погіршення якості повітря", – йдеться в повідомленні канадської влади про якість повітря в Оттаві.

Урядове агенство погоди повідомило, що повітря над Торонто також було забруднене, і очікується, що умови можуть зберігатися протягом більшої частини цього тижня. Міністерство навколишнього середовища Канади попередило, що дим лісових пожеж може завдати шкоди здоров’ю навіть у низьких концентраціях, а найбільшому ризику піддаються люди з легеневими або серцевими захворюваннями, а також люди похилого віку, діти та вагітні жінки.

Департамент охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк опублікував рекомендації щодо охорони здоров’я для таких округів, як Нью-Йорк, Бронкс і Квінс. Влада рекомендувала жителям розглянути можливість обмеження фізичної активності на свіжому повітрі, щоб зменшити ризик негативних наслідків для здоров’я.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі подякувала Сполученим Штатам, Мексиці, Південній Африці та Франції за направлення рятувальників для допомоги. Повідомляється, що наразі близько 3,3 мільйона гектарів вже згоріло, що приблизно в 13 разів більше, ніж у середньому за 10 років. Понад 120 000 людей були вимушені залишити свої будинки. 

"Я хочу підкреслити, що люди повинні продовжувати прислухатися до місцевої влади щодо того, як залишатися в безпеці, в тому числі в таких містах, як Оттава, які постраждали від диму від лісових пожеж", – сказав прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Нагадаємо

У п'ятницю, 2 червня, близько 10 000 людей отримали наказ про евакуацію в канадській провінції Квебек через лісові пожежі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61