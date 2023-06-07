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Некоторые нуждались в медицинской помощи: Минздрав показал эвакуацию "скорыми" в Херсонской области

Киев • УНН

 • 264607 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Команды Херсонского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф во время вечерней эвакуации в Херсонской области спасли 19 украинцев, еще троих эвакуировали ночью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram, пишет УНН.

Некоторые нуждались в медицинской помощи: Минздрав показал эвакуацию "скорыми" в Херсонской области

Детали

"Команды Херсонского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф во время вечерней эвакуации спасли 19 украинцев, еще троих эвакуировали ночью. Среди них – люди с хроническими заболеваниями, которым нужна медицинская помощь или сопровождение. Раненых за сутки нет", - сообщили в Минздраве.

В Херсоне, как указано, часть районов подверглась значительному подтоплению. Для проезда недоступны некоторые трассы вне города. В таких случаях на помощь медикам приходят спасатели. 

"В то же время, пока украинцы сплачиваются вокруг общей беды, российские варвары продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, ночью оккупанты нанесли удар по зданию Гослекслужбы в Херсоне – оно получило повреждения. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", - отметили в Минздраве.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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