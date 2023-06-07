Дехто потребував медичної допомоги: МОЗ показало евакуацію "швидкими" на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Команди Херсонського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф під час вечірньої евакуації на Херсонщині врятували 19 українців, ще трьох евакуювали вночі. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України в Telegram, пише УНН.
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"Команди Херсонського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф під час вечірньої евакуації врятували 19 українців, ще трьох евакуювали вночі. Серед них – люди з хронічними захворюваннями, яким потрібна медична допомога чи супровід. Поранених за добу немає", - повідомили у МОЗ.
У Херсоні, як вказано, частина районів зазнала значного підтоплення. Для проїзду недоступні деякі траси поза містом. У таких випадках на допомогу медикам приходять рятувальники.
"Водночас, поки українці гуртуються навколо спільної біди, російські варвари продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Так, вночі окупанти завдали удару по будівлі Держлікслужби в Херсоні – вона зазнала пошкоджень. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав", - зазначили у МОЗ.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.