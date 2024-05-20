Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 маяЭксклюзив
В районе Белогоровки на Луганщине россияне понесли значительные потери - ОВА
Президент Тайваня призывает Китай прекратить запугивание
В Миргородской громаде в Полтавской области сообщили о слышимом взрыве
Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин
В Воздушных силах предупредили о ракете на Миргород
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма
Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов
Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов
Популярные
На Львовщине сработала ПВО - ОВА
Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки
ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали
Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси
Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси
Публикации
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Представителям всех знаков Зодиака период с 20 по 26 мая открывает большие возможности.
В районе Белогоровки на Луганщине россияне понесли значительные потери - ОВА
россияне понесли значительные потери - 53 убитыми и ранеными, а также 14 единиц вооружения и военной техники, включая 2 танка и 11 бронемашин, во время неудачной попытки прорыва под Белогоровкой в Луганской области.
Президент Тайваня призывает Китай прекратить запугивание
Новый президент Тайваня Лай Чин-тэ призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание Тайваня и работать вместе для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе.
В Миргородской громаде в Полтавской области сообщили о слышимом взрыве
В Миргородской громаде Полтавской области сообщили о слышном взрыве, сообщает Суспільне.
Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин
Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах, отметил Александр Рувин.
В Воздушных силах предупредили о ракете на Миргород
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, выпущенной в сторону Миргорода Полтавской области, что вызвало воздушную тревогу по всей Украине.
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма
Во временно оккупированном Луганске произошел мощный взрыв, в результате которого над городом поднялся столб дыма.
Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Из-за дефицита электроэнергии в результате российских атак сегодня с 18:00 до полуночи во всех регионах могут быть введены ограничения для промышленных и бытовых потребителей.
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов
В первом квартале 2024 года женщины создали рекордные 43 554 новых ФЛП в Украине, что составляет 59% от общего количества новых регистраций.
Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов
10 573 человека эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.