Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Ставьте большие цели и смело идите к ним. Период с 20 по 26 мая открывает большие возможности – это касается представителей всех знаков Зодиака. О том какие именно сложности все же могут поджидать каждого из нас на пути к цели специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Эта неделя открывает большие возможности для всех нас. Главное ставить перед собой большие цели и смело достигать их. И такие возможности даёт нам, как и на минувшей неделе, уже образовавшийся стеллиум (парад планет) из Солнца, Венеры, Юпитера и Урана - рассказала Базиленко.

Астролог пояснила, что объединение этих планет даёт благоприятные возможности в любой финансовой деятельности, в старте интересных проектов. Это отличный период для любых изменений в жизни.

"А аспект тригона Плутона к этому стеллиуму планет во много раз усилит эти возможности. Важно не боятся перемен", - отметила Базиленко.

20 мая Солнце перейдет в знак Близнецов и придаст всем нам лёгкости в общении и удачу в коммерции.

21 мая Луна будет в знаке Скорпиона в сложных аспектах. Астролог советует быть осмотрительными со своими эмоциями.

"23 мая в 16.53 по киевскому времени произойдет Полнолуние в знаке Стрельца. Это значит, что в ближайшие 2 недели открываются прекрасные возможности обучаться и передавать информацию. Это хорошее время для всех людей, кто занимается публичными выступлениями, журналистикой, логистикой. Также это благоприятный период для выстраивания любых отношений, покупки автомобиля и любой другой техники, развития новых технологий.

В момент Полнолуния Юпитер и Венера будут в полном соединении в 30 градусе Тельца и в тригоне к Плутону. Это мощнейший показатель денежных возможностей, а также огромной удачи в любви. В этот сильный день стоит обратиться к медитации и духовным практикам", - рассказала астролог.

24 мая Венера перейдет в знак Близнецов, с этого момента станет легче заводить новые знакомства и любовные отношения.

"С 26 мая Юпитер также перейдет в знак Близнецов и будет находиться там до июня 2025 года. Это важное астрологическое событие. Такое его положение принесёт улучшение коммуникации, а также упростит передвижения и на международном уровне", - пояснила Базиленко.

По словам астролога, на протяжении этой недели у нас будет возможность опираться на собственную интуицию. Это сильный период для творчества, духовных практик и молитв.

По словам астролога, на протяжении этой недели у нас будет возможность опираться на собственную интуицию. Это сильный период для творчества, духовных практик и молитв.

Главное, на этой неделе быть активными и смело реализовывать свои планы.

"В гороскопе Украины, к сожалению, на этой неделе стеллиум транзитных планет даст множество напряденных аспектов. Напряженные бои за территории будут продолжаться. Легче станет к концу мая.

Большие скандалы в руководстве страны будут, особенно по финансовым вопросам. На высоких постах могут появиться новые люди, которые могут принести хорошие изменения в будущем", - рассказала Базиленко.

ОВНЫ

На этой неделе откроются прекрасные возможности для реализации всех ваших планов и развития собственного бизнеса. Удачное время инвестировать в новые проекты, делать крупные покупки. Во всех своих делах опирайтесь на единомышленников, работайте командой. В начале недели следите за своими эмоциями. К концу недели вы можете получить очень хорошую информацию или обзавестись нужными знакомствами, удачно сдать экзамены.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас эта неделя будет насыщена приятными событиями. Особенно у тех Тельцов, кто родился с 16 по 20 мая. К вам придут большие возможности в финансовых делах, а также в любовных вопросах. Хороший период для посещения косметолога и стилиста – вы сможете удачно сменить свой образ. Вкладывайте силы и время в свое саморазвитие.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине недели вы сможете получить хорошую прибыль, особенно из-за рубежа. Удачу принесут дальние поездки и путешествия. Также благоприятно будут складываться личные отношения. Во второй половине недели вас ждет успех, который полостью будет зависеть от ваших усилий. Особые возможности откроются перед теми Близнецами, у кого день рождения приходится на эту неделю.

РАКИ

На этой неделе активно продвигайте все свои планы и проекты. Вас ждёт во всем большой успех и возможность хорошей прибыли. Именно сейчас вы можете познакомиться с интересными людьми, которые принесут благоприятные изменения в вашу жизнь. Риск вам также пойдет на пользу. К концу недели стоит немножко передохнуть и набраться сил.

ЛЬВЫ

На этой неделе ожидайте рост материальных возможностей, например, получение премии, бонусов, а возможный переход на новую работу откроет вам новые горизонты. Начинайте новые проекты. К концу недели вы сможете познакомиться с интересными людьми или приятно провести время с друзьями.

ДЕВЫ

На этой неделе удачно будут складываться отношения с иностранцами и с большими людьми. Сейчас самое время направить все свои силы в важные для вас проекты и планы – в будущем эти усилия окупятся успехом.

В свободное от работы время вам необходим качественный отдых.

ВЕСЫ

У вас эта неделя будет очень удачна, особенно в финансовом плане. Сейчас вы можете быстро закрыть все свои долговые обязательства, получить хорошие инвестиции на новые проекты. К концу недели возможна удача в общении с иностранцами. Также хорошо будут идти вопросы касающиеся образования.

В любовной сфере вас может ждать судьбоносное знакомство. Также сейчас хороший период, чтобы сделать предложение.

На выходных неплохо бы совершить путешествие.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе вы можете получить хорошую прибыль благодаря вашим партнерам по бизнесу или по браку. Сейчас хороший период для активных действий в финансовой сфере, например, инвестиций или кредитов. Но прежде чем решатся на подобное необходимо все же все тщательно обдумать и проконсультироваться со специалистами. На этой неделе вы сможете также решить наследственные вопросы. Хорошее время для покупки недвижимости.

В среду вас ожидает очень эмоциональный день, и вы можете допустить ошибки.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя для вас будет очень эмоциональной, поскольку полнолуние 23-го мая будет происходить в вашем знаке Зодиака. Но все же эта неделя может принести вам большой успех, однако, это будет зависеть от вас и вашей способности проявить деликатность и дипломатичность по отношению к другим людям. Тогда вы сможете успешно реализовать любые дела, подписать важные для вас документы и даже в чем-то рискнуть.

Удачное время к концу недели для личной жизни.

КОЗЕРОГИ

Эта неделя может принести вам удачу в любом виде деятельности. Главное, подойти ко всему нестандартно, творчески. Вы сможете многое изменить в своей работе или найти новую. Также вас может ждать большой успех в финансовых вопросах, значительная прибыль. Именно сейчас время активно развивать свой бизнес. Также вы можете получить подарок от любимого человека.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе вы сможете ощутить большую внутреннюю силу, которая поможет вам реализовать все начинания и планы. Вы сможете стать большой поддержкой и опорой для своих близких, решить вопросы с недвижимостью или с другими крупными покупками. В финансовых вопросах вас ждет большая удача. Также у вас будет большой успех в личных отношениях – вы может неожиданно встретить свою любовь.

РЫБЫ

На этой неделе вы можете почувствовать большое вдохновение, благодаря которому разрешите многие вопросы. Главное быть активными. Вас ждут важные интересные встречи, а к концу недели вы будете успешно решать вопросы с вашими родственниками, например, это может касаться вопросов наследства или приобретения недвижимости.

В духовной сфере вас также ждут большие возможности. Занятия психологией, духовными практиками, медитациями будет давать вам дополнительные силы.