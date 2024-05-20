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Тиждень великих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 - 26 травня

Тиждень великих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 - 26 травня

Київ • УНН

 • 132176 перегляди

Представникам усіх знаків Зодіаку період з 20 по 26 травня відкриває великі можливості.

Ставте великі цілі та сміливо йдіть до них. Період з 20 по 26 травня відкриває великі можливості - це стосується представників усіх знаків Зодіаку. Про те, які саме складнощі все ж можуть чекати на кожного з нас на шляху до мети, спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цей тиждень відкриває великі можливості для всіх нас. Головне ставити перед собою великі цілі і сміливо досягати їх. І такі можливості дає нам, як і минулого тижня, стеліум (парад планет) із Сонця, Венери, Юпітера та Урана, що вже утворився

- розповіла Базиленко.

Астрологиня пояснила, що об'єднання цих планет дає сприятливі можливості в будь-якій фінансовій діяльності, у старті цікавих проєктів. Це чудовий період для будь-яких змін у житті.

"А аспект тригону Плутона до цього стеліуму планет у багато разів посилить ці можливості. Важливо не боятися змін", - зазначила Базиленко.

20 травня Сонце перейде в знак Близнюків і додасть усім нам легкості в спілкуванні та удачу в комерції.

21 травня Місяць буде в знаку Скорпіона у складних аспектах. Астролог радить бути обачними зі своїми емоціями.

"23 травня о 16.53 за київським часом відбудеться Повний місяць у знаку Стрільця. Це означає, що в найближчі 2 тижні відкриваються прекрасні можливості навчатися і передавати інформацію. Це гарний час для всіх людей, хто займається публічними виступами, журналістикою, логістикою. Також це сприятливий період для вибудовування будь-яких стосунків, купівлі автомобіля і будь-якої іншої техніки, розвитку нових технологій.

У момент повного Місяця Юпітер і Венера будуть у повному з'єднанні в 30 градусі Тельця і в тригоні до Плутона. Це найпотужніший показник грошових можливостей, а також величезної удачі в коханні. У цей сильний день варто звернутися до медитації та духовних практик", - розповіла астрологиня.

24 травня Венера перейде в знак Близнюків, з цього моменту стане легше заводити нові знайомства і любовні стосунки.

"З 26 травня Юпітер також перейде в знак Близнюків і перебуватиме там до червня 2025 року. Це важлива астрологічна подія. Таке його положення принесе поліпшення комунікації, а також спростить пересування і на міжнародному рівні", - пояснила Базиленко.

За словами астролога, впродовж цього тижня у нас буде можливість спиратися на власну інтуїцію. Це сильний період для творчості, духовних практик і молитов.

Головне, цього тижня бути активними і сміливо реалізовувати свої плани.

"У гороскопі України, на жаль, цього тижня стелліум транзитних планет дасть безліч напружених аспектів. Напружені бої за території триватимуть. Легше стане до кінця травня.

Великі скандали в керівництві країни будуть, особливо з фінансових питань. На високих постах можуть з'явитися нові люди, які можуть принести хороші зміни в майбутньому", - розповіла Базиленко.

ОВНИ

Цього тижня відкриються чудові можливості для реалізації всіх ваших планів і розвитку власного бізнесу. Вдалий час інвестувати в нові проєкти, робити великі покупки. У всіх своїх справах спирайтеся на однодумців, працюйте командою. На початку тижня стежте за своїми емоціями. До кінця тижня ви можете отримати дуже хорошу інформацію або обзавестися потрібними знайомствами, вдало скласти іспити.

ТЕЛЬЦІ

Для вас цей тиждень буде насичений приємними подіями. Особливо в тих Тельців, хто народився з 16 по 20 травня. До вас прийдуть великі можливості у фінансових справах, а також у любовних питаннях. Хороший період для відвідування косметолога і стиліста - ви зможете вдало змінити свій образ. Вкладайте сили і час у свій саморозвиток.

БЛИЗНЮКИ

У першій половині тижня ви зможете отримати гарний прибуток, особливо з-за кордону. Удачу принесуть далекі поїздки і подорожі. Також сприятливо складатимуться особисті стосунки. У другій половині тижня на вас чекає успіх, який повністю залежатиме від ваших зусиль. Особливі можливості відкриються перед тими Близнюками, у кого день народження припадає на цей тиждень.

РАКИ

Цього тижня активно просувайте всі свої плани і проєкти. На вас чекає в усьому великий успіх і можливість гарного прибутку. Саме зараз ви можете познайомитися з цікавими людьми, які принесуть сприятливі зміни у ваше життя. Ризик вам також піде на користь. До кінця тижня варто трошки перепочити і набратися сил.

ЛЕВИ

Цього тижня очікуйте зростання матеріальних можливостей, наприклад, отримання премії, бонусів, а можливий перехід на нову роботу відкриє вам нові горизонти. Починайте нові проєкти. До кінця тижня ви зможете познайомитися з цікавими людьми або приємно провести час із друзями.

ДІВИ

Цього тижня вдало складатимуться стосунки з іноземцями та з великими людьми. Зараз саме час спрямувати всі свої сили у важливі для вас проєкти і плани - у майбутньому ці зусилля окупляться успіхом.

У вільний від роботи час вам необхідний якісний відпочинок.

ТЕРЕЗИ

У вас цей тиждень буде дуже вдалим, особливо у фінансовому плані. Зараз ви можете швидко закрити всі свої боргові зобов'язання, отримати хороші інвестиції на нові проєкти. До кінця тижня можлива удача в спілкуванні з іноземцями. Також добре йтимуть питання, що стосуються освіти.

У любовній сфері на вас може чекати доленосне знайомство. Також зараз хороший період, щоб зробити пропозицію.

На вихідних непогано б здійснити подорож.

СКОРПІОНИ

Цього тижня ви можете отримати гарний прибуток завдяки вашим партнерам по бізнесу або по шлюбу. Зараз хороший період для активних дій у фінансовій сфері, наприклад, інвестицій або кредитів. Але перш ніж наважитися на подібне, необхідно все ж таки все ретельно обміркувати і проконсультуватися з фахівцями. Цього тижня ви зможете також вирішити спадкові питання. Гарний час для купівлі нерухомості.

У середу на вас очікує дуже емоційний день, і ви можете припуститися помилок.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень для вас буде дуже емоційним, оскільки повний місяць 23-го травня відбуватиметься у вашому знаку Зодіаку. Але все ж таки цей тиждень може принести вам великий успіх, однак, це залежатиме від вас і вашої здатності проявити делікатність і дипломатичність по відношенню до інших людей. Тоді ви зможете успішно реалізувати будь-які справи, підписати важливі для вас документи і навіть у чомусь ризикнути.

Вдалий час до кінця тижня для особистого життя.

КОЗЕРОГИ

Цей тиждень може принести вам удачу в будь-якому виді діяльності. Головне, підійти до всього нестандартно, творчо. Ви зможете багато чого змінити у своїй роботі або знайти нову. Також на вас може чекати великий успіх у фінансових питаннях, значний прибуток. Саме зараз час активно розвивати свій бізнес. Також ви можете отримати подарунок від коханої людини.

ВОДОЛІЇ

Цього тижня ви зможете відчути велику внутрішню силу, яка допоможе вам реалізувати всі починання і плани. Ви зможете стати великою підтримкою і опорою для своїх близьких, вирішити питання з нерухомістю або з іншими великими покупками. У фінансових питаннях на вас чекає велика удача. Також у вас буде великий успіх в особистих стосунках - ви може несподівано зустріти своє кохання.

РИБИ

Цього тижня ви можете відчути велике натхнення, завдяки якому вирішите багато питань. Головне бути активними. На вас чекають важливі цікаві зустрічі, а до кінця тижня ви будете успішно розв'язувати питання з вашими родичами, наприклад, це може стосуватися питань спадщини або придбання нерухомості.

У духовній сфері на вас також чекають великі можливості. Заняття психологією, духовними практиками, медитаціями даватимуть вам додаткові сили.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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