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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Стрілянина на випускному в Вірджинії: перестрілка потрапила на камери

Київ • УНН

 • 250222 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. В Річмонді, штат Вірджинія, озброєний чоловік відкрив вогонь, коли сотні людей стояли зовні після церемонії вручення дипломів у середній школі, вбивши двох людей та поранивши п'ятьох, повідомляє CNN, передає УНН.

Стрілянина на випускному в Вірджинії: перестрілка потрапила на камери

Деталі

Люди постраждали, намагаючись врятуватися від пострілів, зокрема 9-річна дівчинка, яку збила машина, повідомив журналістам виконувач обов'язків начальника поліції Річмонда Рік Едвардс.

Спочатку поліція затримала двох людей, але пізніше заявила, що один із них непричетний. Інший — 19-річний хлопець, який, на думку слідчих, міг бути знайомий з однією з жертв і мав чотири пістолети, був затриманий і поліція висуне проти нього два пункти звинувачення у вбивстві другого ступеня, сказав Едвардс.

Загинули 18-річний студент, який закінчив школу у вівторок, та 36-річний чоловік, який був присутній на церемонії.

Крім двох убитих, вогнепальні поранення отримали ще п'ятеро — 14-річний хлопчик та четверо чоловіків віком від 31 до 58 років.

#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during high school graduation ceremony
#Richmond | #Virginia

Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation ceremony in Monroe Park on the… pic.twitter.com/18sEoB973z

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 6, 2023

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