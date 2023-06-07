Стрілянина на випускному в Вірджинії: перестрілка потрапила на камери
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В Річмонді, штат Вірджинія, озброєний чоловік відкрив вогонь, коли сотні людей стояли зовні після церемонії вручення дипломів у середній школі, вбивши двох людей та поранивши п'ятьох, повідомляє CNN, передає УНН.
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Люди постраждали, намагаючись врятуватися від пострілів, зокрема 9-річна дівчинка, яку збила машина, повідомив журналістам виконувач обов'язків начальника поліції Річмонда Рік Едвардс.
Спочатку поліція затримала двох людей, але пізніше заявила, що один із них непричетний. Інший — 19-річний хлопець, який, на думку слідчих, міг бути знайомий з однією з жертв і мав чотири пістолети, був затриманий і поліція висуне проти нього два пункти звинувачення у вбивстві другого ступеня, сказав Едвардс.
Загинули 18-річний студент, який закінчив школу у вівторок, та 36-річний чоловік, який був присутній на церемонії.
Крім двох убитих, вогнепальні поранення отримали ще п'ятеро — 14-річний хлопчик та четверо чоловіків віком від 31 до 58 років.
#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during high school graduation ceremony
#Richmond | #Virginia
Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation ceremony in Monroe Park on the… pic.twitter.com/18sEoB973z