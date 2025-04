Стрілянина на випускному в Вірджинії: перестрілка потрапила на камери

Деталі

Люди постраждали, намагаючись врятуватися від пострілів, зокрема 9-річна дівчинка, яку збила машина, повідомив журналістам виконувач обов'язків начальника поліції Річмонда Рік Едвардс.

Спочатку поліція затримала двох людей, але пізніше заявила, що один із них непричетний. Інший — 19-річний хлопець, який, на думку слідчих, міг бути знайомий з однією з жертв і мав чотири пістолети, був затриманий і поліція висуне проти нього два пункти звинувачення у вбивстві другого ступеня, сказав Едвардс.

Загинули 18-річний студент, який закінчив школу у вівторок, та 36-річний чоловік, який був присутній на церемонії.

Крім двох убитих, вогнепальні поранення отримали ще п'ятеро — 14-річний хлопчик та четверо чоловіків віком від 31 до 58 років.

#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during high school graduation ceremony

#Richmond | #Virginia



Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation ceremony in Monroe Park on the… pic.twitter.com/18sEoB973z

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 6, 2023