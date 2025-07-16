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На Винничине ухудшилось состояние воздуха после атак БПЛА: как уберечься

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Жителей Винницкой области призывают оставаться дома, закрывать окна и избегать физических нагрузок из-за возможного ухудшения качества воздуха после вражеских атак БПЛА. Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины дал срочные рекомендации для защиты здоровья.

На Винничине ухудшилось состояние воздуха после атак БПЛА: как уберечься

В связи с вероятным ухудшением качества воздуха после вражеских атак беспилотниками, жителей Винницкой области призывают соблюдать ряд мер безопасности. В частности, оставаться дома, плотно закрывать окна, избегать физических нагрузок и внимательно следить за своим самочувствием. Об этом пишет УНН со ссылкой на Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Детали

В связи с возможным ухудшением качества воздуха вследствие вражеских атак с использованием БПЛА, Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины предоставляет следующие срочные рекомендации для защиты вашего здоровья и здоровья ваших близких - говорится в сообщении.

Среди основных рекомендаций следующие:

  • оставайтесь в помещениях. Старайтесь максимально ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером, когда концентрация вредных веществ в воздухе может быть самой высокой;
    • держите окна закрытыми. Плотно закройте окна, двери и вентиляционные отверстия в ваших домах, офисах и автомобилях. Если в вашем доме есть системы кондиционирования или очистители воздуха с HEPA-фильтрами – используйте их в режиме рециркуляции;
      • используйте средства индивидуальной защиты. Если возникла острая необходимость выйти на улицу, обязательно надевайте маски-респираторы (класса FFP2 или FFP3) или, при их отсутствии, плотные многослойные марлевые повязки, предварительно увлажнив их;
        • пейте больше чистой воды. Употребление достаточного количества жидкости (2-3 литра в сутки для взрослых) помогает организму выводить токсины;
          • проводите влажную уборку. Регулярно проводите влажную уборку в жилых и рабочих помещениях, чтобы уменьшить количество осевшей пыли и других вредных веществ;
            • избегайте физических нагрузок. Отложите пробежки, интенсивные тренировки на открытом воздухе и тяжелый физический труд до улучшения состояния воздуха.

              В ЦКПХ также отметили, что особого внимания требуют люди, находящиеся в группах риска. Это: дети, беременные женщины, пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать эти рекомендации особенно строго.

              При появлении следующих симптомов – нужно немедленно обратиться к врачу:

              • затрудненное дыхание, одышка, кашель;
                • раздражение глаз, носа и горла;
                  • головная боль, головокружение, тошнота;
                    • обострение хронических болезней.

                      Дополнение

                      В ночь на 16 июля Винницу и район атаковали ударные беспилотники, вызвав попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Городские власти под утро сообщили о по меньшей мере 4 пострадавших.

                      Впоследствии количество пострадавших из-за атаки российских войск дронами на Винницкую область возросло до 8.

                      Алена Уткина

                      Алена Уткина

                      ОбществоВойнаЗдоровье
                      Винницкая область
                      Украина
                      Винница
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