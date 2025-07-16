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На Вінниччині погіршився стан повітря після атак БПЛА: як вберегтися

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

Мешканців Вінницької області закликають залишатися вдома, зачиняти вікна та уникати фізичних навантажень через можливе погіршення якості повітря після ворожих атак БПЛА. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України надав термінові рекомендації для захисту здоров'я.

На Вінниччині погіршився стан повітря після атак БПЛА: як вберегтися

У зв’язку з ймовірним погіршенням якості повітря після ворожих атак безпілотниками, мешканців вінницької області закликають дотримуватися низки заходів безпеки. Зокрема залишатися вдома, щільно зачиняти вікна, уникати фізичних навантажень та уважно слідкувати за своїм самопочуттям. Про це пише УНН із посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Деталі

У зв'язку з можливим погіршенням якості повітря внаслідок ворожих атак з використанням БПЛА, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України надає наступні термінові рекомендації для захисту вашого здоров'я та здоров'я ваших близьких - ідеться у дописі.

Серед основних рекомендацій наступні:

  • залишайтеся в приміщеннях. Намагайтеся максимально обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері, коли концентрація шкідливих речовин у повітрі може бути найвищою;
    • тримайте вікна зачиненими. Щільно закрийте вікна, двері та вентиляційні отвори у ваших домівках, офісах та автомобілях. Якщо у вашій оселі є системи кондиціонування або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами – використовуйте їх у режимі рециркуляції;
      • використовуйте засоби індивідуального захисту. Якщо виникла нагальна потреба вийти на вулицю, обов'язково вдягайте маски-респіратори (класу FFP2 або FFP3) або, за їх відсутності, щільні багатошарові марлеві пов'язки, попередньо зволоживши їх;
        • пийте більше чистої води. Вживання достатньої кількості рідини (2-3 літри на добу для дорослих) допомагає організму виводити токсини;
          • проводьте вологе прибирання. Регулярно проводьте вологе прибирання у житлових та робочих приміщеннях, щоб зменшити кількість осілого пилу та інших шкідливих речовин;
            • уникайте фізичних навантажень. Відкладіть пробіжки, інтенсивні тренування на відкритому повітрі та важку фізичну працю до покращення стану повітря.

              У ЦКПХ також наголосили, що особливої уваги потребують люди, що перебувають у групах ризику. Це: діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи, що мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної систем, повинні дотримуватися цих рекомендацій особливо суворо.

              При появі наступних симптомів – потрібно негайно звернутися до лікаря:

              • затруднене дихання, задишка, кашель;
                • подразнення очей, носа та горла;
                  • головний біль, запаморочення, нудота;
                    • загострення хронічних хвороб.

                      Доповнення

                      У ніч на 16 липня Вінницю та район атакували ударні безпілотники, спричинивши влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Міська влада під ранок повідомила про щонайменше 4 постраждалих.

                      Згодом кількість постраждалих через атаку російських військ дронами на Вінницьку область зросла до 8.

                      Альона Уткіна

                      Альона Уткіна

                      СуспільствоВійнаЗдоров'я
                      Вінницька область
                      Україна
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                      Gas TTF
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