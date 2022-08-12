В Винницкой области состоялся благотворительный аукцион, на котором продавали картины детей-переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Винницкой области на благотворительном аукционе презентовали работы детей из семей переселенцев, которые сейчас проживают в регионе. Мероприятие состоялось при поддержке благотворительного фонда “МХП-Громаді”. Об этом рассказала руководитель проекта "Живопись - терапия детских сердец" Татьяна Турченкова, передает УНН.
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“Привлеченные средства в рамках проекта мы направим на приобретение медицинского оборудования, чтобы помочь тем, кто пострадал от войны больше, чем мы. Проект еще продолжается. Я надеюсь, впереди будет еще много интересных мероприятий”, - написала Турченкова.
Напомним
Дети из Черкасс помогли “МХП-Громаді” собирать деньги на аппараты для лечения раненых.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.