В Винницкой области состоялся благотворительный аукцион, на котором продавали картины детей-переселенцев

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“Привлеченные средства в рамках проекта мы направим на приобретение медицинского оборудования, чтобы помочь тем, кто пострадал от войны больше, чем мы. Проект еще продолжается. Я надеюсь, впереди будет еще много интересных мероприятий”, - написала Турченкова.

Напомним

Дети из Черкасс помогли “МХП-Громаді” собирать деньги на аппараты для лечения раненых.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.