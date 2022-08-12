На Вінниччині відбувся благодійний аукціон, на якому продавали картини дітей-переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Вінничині на благодійному аукціоні презентували роботи дітей із сімей переселенців, які нині проживають в регіоні. Захід відбувся за підтримки благодійного фонду “МХП-Громаді”. Про це розповіла керівниця проекту "Живопис - терапія дитячих сердець" Тетяна Турченкова, передає УНН.
Цитата
“Залучені кошти в рамках проєкту ми спрямуємо на придбання медичного обладнання, щоб допомогти тим, хто постраждав від війни більше ніж ми. Проект ще триває. Я сподіваюсь, по переду буде ще багато цікавих заходів”, - написала Турченкова.
Нагадаємо
Діти з Черкас допомогли “МХП-Громаді” збирати гроші на апарати для лікування поранених.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.