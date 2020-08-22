В Винницкой области задержали мужчину, подозреваемого в растлении малолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Винницкой области полицейские задержали 52-летнего мужчину, причастного к растлению малолетних детей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области, информирует УНН.
Отмечается, что злоумышленника полицейские задержали 21 августа в его квартире в одной из многоэтажек районного центра, во время совершения очередного преступления. 52-летнему мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
"Предварительным следствием установлено, что злоумышленник демонстрировал детям видео порнографического содержания и совершал другие развратные действия. Из квартиры правонарушителя и его гаража изъяты планшет, телевизор, флеш-накопители, детская одежда и другие вещественные доказательства. Сейчас полицейские устанавливают количество детей, которые могли пострадать от действий злоумышленника", - говорится в сообщении.
Следствием готовятся необходимые материалы для сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Он задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания.
Под процессуальным руководством прокуратуры расследуется уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львове задержали мужчину за растление 14-летнего парня.