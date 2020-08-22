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На Вінниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Вінниччині поліцейські затримали 52-літнього чоловіка, причетного до розбещення малолітніх дітей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, інформує УНН.

На Вінниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітніх

Зазначається, що зловмисника поліцейські затримали 21 серпня у його квартирі в одній із багатоповерхівок районного центру, під час вчинення чергового злочину. 52-річному чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Попереднім слідством встановлено, що зловмисник демонстрував дітям відео порнографічного змісту та вчиняв інші розпусні дії. З квартири правопорушника та його гаража вилучено планшет, телевізор, флеш-накопичувачі, дитячий одяг та інші речові докази. Наразі поліцейські встановлюють кількість дітей, які могли постраждати від дій зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Слідством готуються необхідні матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Він затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Львові затримали чоловіка за розбещення 14-річного хлопця.

Українські Національні Новини

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