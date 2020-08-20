У Львові затримали чоловіка за розбещення 14-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Львові затримали 47-річного чоловіка, причетного до розбещення 14-річного хлопця. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Сьогодні, 20 серпня, о 12:25 до поліції надійшло повідомлення від 14-річного львів’янина, який повідомив, що на території автостоянки одного із торгових центрів невідомий вчиняв стосовно нього розпусні дії”, - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, до злочину причетний 47-річний мешканець міста Сколе, його затримали.
“Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України”, — додали в поліції.
Затриманому загрожує до 5 років або позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині до 12,5 року ув’язнення засудили подружжя, які використовували свою 4-річну доньку для створення порнофільмів.