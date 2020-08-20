Во Львове задержали мужчину за растление 14-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во Львове задержали 47-летнего мужчину, причастного к растлению 14-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.
“Сегодня, 20 августа, в 12:25 в полицию поступило сообщение от 14-летнего львовянина, который сообщил, что на территории автостоянки одного из торговых центров неизвестный совершал в отношении него развратные действия”, — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, к преступлению причастен 47-летний житель города Сколе, его задержали.
“Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины”, — добавили в полиции.
Задержанному грозит до 5 лет или лишения свободы.
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