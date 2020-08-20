Во Львове задержали мужчину за растление 14-летнего мальчика

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85942 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102391 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127471 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107742 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127857 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101366 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102166 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Во Львове задержали мужчину за растление 14-летнего мальчика

Во Львове задержали мужчину за растление 14-летнего мальчика

Киев  •  УНН

 • 16366 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во Львове задержали 47-летнего мужчину, причастного к растлению 14-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.

“Сегодня, 20 августа, в 12:25 в полицию поступило сообщение от 14-летнего львовянина, который сообщил, что на территории автостоянки одного из торговых центров неизвестный совершал в отношении него развратные действия”, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, к преступлению причастен 47-летний житель города Сколе, его задержали.

“Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины”, — добавили в полиции.

Задержанному грозит до 5 лет или лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области к 12,5 годам заключения приговорили супругов, которые использовали свою 4-летнюю дочь для создания порнофильмов.

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