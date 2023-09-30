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В Винницкой области из-за попадания в инфраструктуру произошел мощный пожар, потребности в эвакуации нет - ОВА

В Винницкой области из-за попадания в инфраструктуру произошел мощный пожар, потребности в эвакуации нет - ОВА

Киев • УНН

 • 172306 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 30 сентября во время атаки ударными дронами попали по объекту инфраструктуры в Калиновской громаде в Винницкой области, произошел мощный пожар, подготовили эвакуацию населения, но с локализацией огня она не понадобилась, сообщил в субботу глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.

Цитата

"Ночью враг совершил очередную дроновую атаку по территории Украины. В Винницкой области Силами противовоздушной обороны уничтожено 20 ударных дронов. Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской громады вспыхнул мощный пожар", - написал Борзов в Telegram.

Детали

Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, по словам главы ОВА, были оперативно проведены подготовительные мероприятия для эвакуации. "Но с локализацией пожара потребности в эвакуации населения нет", - отметил он.

Информации о пострадавших не поступало, указал Борзов.

Напомним

На юге ПВО ночью уничтожила 30 ударных дронов россиян.

В Винницкой области есть попадания в результате атаки дронов.

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