В Винницкой области из-за попадания в инфраструктуру произошел мощный пожар, потребности в эвакуации нет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 30 сентября во время атаки ударными дронами попали по объекту инфраструктуры в Калиновской громаде в Винницкой области, произошел мощный пожар, подготовили эвакуацию населения, но с локализацией огня она не понадобилась, сообщил в субботу глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.
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"Ночью враг совершил очередную дроновую атаку по территории Украины. В Винницкой области Силами противовоздушной обороны уничтожено 20 ударных дронов. Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской громады вспыхнул мощный пожар", - написал Борзов в Telegram.
Детали
Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, по словам главы ОВА, были оперативно проведены подготовительные мероприятия для эвакуации. "Но с локализацией пожара потребности в эвакуации населения нет", - отметил он.
Информации о пострадавших не поступало, указал Борзов.
Напомним
На юге ПВО ночью уничтожила 30 ударных дронов россиян.
В Винницкой области есть попадания в результате атаки дронов.