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На Вінниччині через влучання в інфраструктуру сталася потужна пожежа, потреби в евакуації немає - ОВА

На Вінниччині через влучання в інфраструктуру сталася потужна пожежа, потреби в евакуації немає - ОВА

Київ • УНН

 • 172307 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Російські війська в ніч на 30 вересня під час атаки ударними дронами поцілили по об'єкту інфраструктури у Калинівській громаді у Вінницькій області, сталася потужна пожежа, підготували евакуацію населення, але з локалізацією вогню вона не знадобилася, повідомив у суботу голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.

Цитата

"Уночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На Вінниччині Силами протиповітряної оборони знищено 20 ударних дронів. Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа", - написав Борзов у Telegram.

Деталі

Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, за словами голови ОВА, було оперативно проведно підготовчі заходи для евакуації. "Але з локалізацією пожежі потреби в евакуації населення немає", - зазначив він.

Інформації про постраждалих не надходило, вказав Борзов.

Нагадаємо

На півдні ППО вночі знищила 30 ударних дронів росіян.

На Вінниччині є влучання внаслідок атаки дронів.

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