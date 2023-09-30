На Вінниччині через влучання в інфраструктуру сталася потужна пожежа, потреби в евакуації немає - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Російські війська в ніч на 30 вересня під час атаки ударними дронами поцілили по об'єкту інфраструктури у Калинівській громаді у Вінницькій області, сталася потужна пожежа, підготували евакуацію населення, але з локалізацією вогню вона не знадобилася, повідомив у суботу голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.
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"Уночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На Вінниччині Силами протиповітряної оборони знищено 20 ударних дронів. Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа", - написав Борзов у Telegram.
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Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, за словами голови ОВА, було оперативно проведно підготовчі заходи для евакуації. "Але з локалізацією пожежі потреби в евакуації населення немає", - зазначив він.
Інформації про постраждалих не надходило, вказав Борзов.
Нагадаємо
На півдні ППО вночі знищила 30 ударних дронів росіян.
На Вінниччині є влучання внаслідок атаки дронів.