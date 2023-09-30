На Вінниччині через влучання в інфраструктуру сталася потужна пожежа, потреби в евакуації немає - ОВА

Цитата

"Уночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На Вінниччині Силами протиповітряної оборони знищено 20 ударних дронів. Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа", - написав Борзов у Telegram.

Деталі

Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, за словами голови ОВА, було оперативно проведно підготовчі заходи для евакуації. "Але з локалізацією пожежі потреби в евакуації населення немає", - зазначив він.

Інформації про постраждалих не надходило, вказав Борзов.

Нагадаємо

На півдні ППО вночі знищила 30 ударних дронів росіян.

На Вінниччині є влучання внаслідок атаки дронів.