На выходных в столице ожидается ухудшение погоды

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В частности, в субботу, 16 декабря, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, температура ночью - 2-4° тепла, днем ​​- 5-7°. В воскресенье, 17 декабря, в Киеве ожидается дождь с переходом в мокрый снег, днем ​​сильные осадки и налипание мокрого снега. Температура в течение суток - 1-3° тепла.

При этом, по данным Укргидрометцентра, в Киеве завтра без осадков. Ночью - 1-3°, днем ​​- 4-6°.

Напомним, на Украину надвигается циклон.