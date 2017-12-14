На выходных в столице ожидается ухудшение погоды

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 5242 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100236 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102269 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102591 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116845 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103475 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105907 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112736 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117241 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123060 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 199101 просмотра
Актуальное
На выходных в столице ожидается ухудшение погоды

На выходных в столице ожидается ухудшение погоды

Киев  •  УНН

 • 9885 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. По данным синоптиков, в эти выходные в столице ожидается дождь с мокрым снегом, а также усиление осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра в Украине будет преобладать облачная погода

В частности, в субботу, 16 декабря, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, температура ночью - 2-4° тепла, днем ​​- 5-7°. В воскресенье, 17 декабря, в Киеве ожидается дождь с переходом в мокрый снег, днем ​​сильные осадки и налипание мокрого снега. Температура в течение суток - 1-3° тепла.

При этом, по данным Укргидрометцентра, в Киеве завтра без осадков. Ночью - 1-3°, днем ​​- 4-6°.

Напомним, на Украину надвигается циклон.

Украинские Национальные Новости

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