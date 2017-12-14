На выходных в столице ожидается ухудшение погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По данным синоптиков, в эти выходные в столице ожидается дождь с мокрым снегом, а также усиление осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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В частности, в субботу, 16 декабря, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, температура ночью - 2-4° тепла, днем - 5-7°. В воскресенье, 17 декабря, в Киеве ожидается дождь с переходом в мокрый снег, днем сильные осадки и налипание мокрого снега. Температура в течение суток - 1-3° тепла.
При этом, по данным Укргидрометцентра, в Киеве завтра без осадков. Ночью - 1-3°, днем - 4-6°.
Напомним, на Украину надвигается циклон.