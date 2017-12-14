На вихідних у столиці очікується погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За даними синоптиків, цими вихідними у столиці очікується дощ із мокрим снігом, а також посилення опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
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Так, у суботу, 16 грудня, синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом, температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 5-7°. У неділю, 17 грудня, у Києві очікується дощ із переходом у мокрий сніг, вдень сильні опади та налипання мокрого снігу. Температура протягом доби - 1-3° тепла.
При цьому, за даними Укргідрометцентру, у Києві завтра без опадів. Вночі - 1-3°, вдень - 4-6°.
Нагадаємо, на Україну насувається циклон.