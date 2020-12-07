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На выборах в Боснии и Герцеговине в парламент прошел "честный наркодиллер"

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. После подведения окончательных результатов прошедших в Боснии и Герцеговине выборов, в парламент Брчко прошел кандидат от партии “Народ и справедливость” Авдуллах Ильязович, пишет УНН со ссылкой на региональный СМИ, в частности хорватское издание Jutarnji list.

За Ильязовича проголосовал 801 избирателей, то есть он получил 31,86% голосов на своем участке и стал самым молодым депутатом в истории парламента Брчко.

Еще во время избирательной кампании Ильязович прославился, когда выяснилось, что три года назад он был осужден за торговлю наркотиками. Кандидат в депутаты, однако, не стал отрицать очевидное.

“Знаю, что я попал в ситуацию и от этого не убежать. Я верю, что смогу показать, что человек, когда вокруг него настоящие люди, сможет сделать что-то, что было немыслимо еще три года назад. Знайте только, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего”, — заявил Ильязович.

Внимание прессы Авдуллах Ильязович также привлек, когда подал заявление о краже голосов, после чего Центр по журналистским расследованиям смог выявить сеть торговцев голосами в Брчко.

Напомним, репутат Европейского парламента от Венгрии подал в отставку после скандальной ситуации, когда он был задержан полицией в Брюсселе во время “сексуальной вечеринки”, которая проводилась в нарушение карантинных ограничений с участием 25 человек

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