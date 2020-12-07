На виборах у Боснії та Герцеговині у парламент пройшов "чесний наркодиллер"

За Ільязовіча проголосував 801 виборець, тобто він отримав 31,86% голосів на своїй ділянці і став наймолодшим депутатом в історії парламенту Брчко.

Ще під час виборчої кампанії Ільязовіч прославився, коли з’ясувалося, що три роки тому він був засуджений за торгівлю наркотиками. Кандидат в депутати, однак, не став заперечувати очевидне.

“Знаю, що я потрапив у ситуацію і від цього не втекти. Я вірю, що зможу показати, що людина, коли навколо нього справжні люди, зможе зробити щось, що було немислимо ще три роки тому. Знайте тільки, у мене грам завжди був грамом. Повага понад усе”, — заявив Ільязовіч.

Увагу преси Авдуллах Ільязовіч також привернув, коли подав заяву про крадіжку голосів, після чого Центр з журналістських розслідувань зміг виявити мережу торговців голосами в Брчко.

Нагадаємо, репутат Європейського парламенту від Угорщини подав у відставку після скандальної ситуації, коли він був затриманий поліцією в Брюсселі під час “сексуальної вечірки”, яка проводилась в порушення карантинних обмежень за участю 25 осіб