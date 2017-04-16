На Пасху в Украине ожидается прохладная погода и дождь

16 апреля в западных и северных областях ожидается небольшой дождь ночью.

В большинстве области 16 апреля будет небольшой и умеренный дождь, но днем. Температура воздуха достаточно низкая в большинстве областей, составит от 9 ° до 14 ° выше нуля, на юге до 18 ° градусов. Ночная температура в областях будет морозной.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м / с.