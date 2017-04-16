На Великдень в Україні очікується прохолодна погода та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні на Великдень очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
16 квітня в західних та північних областях очікується невеликий дощ вночі.
В більшості областей 16 квітня буде невеликий та помірний дощ, але вдень. Температура повітря досить невисока в більшості областей, становитиме від 9° до 14° вище нуля, на півдні до 18° градусів. Нічна температура в областях буде морозною.
Вітер в Україні південно-західний, 7-12 м/с.