На Великдень в Україні очікується прохолодна погода та дощ

16 квітня в західних та північних областях очікується невеликий дощ вночі.

В більшості областей 16 квітня буде невеликий та помірний дощ, але вдень. Температура повітря досить невисока в більшості областей, становитиме від 9° до 14° вище нуля, на півдні до 18° градусів. Нічна температура в областях буде морозною.

Вітер в Україні південно-західний, 7-12 м/с.